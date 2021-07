Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an einem Pkw

Homburg (ots)

Am 30.06.2021, gegen 20:00 Uhr, wurde in der Homburger Straße in Homburg Schwarzenacker der Fahrzeuglack einer grauen Mercedes E-Klasse mit Homburger Kreiskennzeichen durch einen bisher unbekannten Täter zerkratzt. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz der dortigen Kindertagesstätte abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

