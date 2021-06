POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Polizeiinspektion Homburg

Am Montag, den 28.06.2021, ereignete sich etwa gegen 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bexbacher Straße im Bereich der Kreuzung Saarbrücker Straße / Talstraße. Ein bislang unbekannter Lkw-Führer befuhr die Bexbacher Straße aus Bexbach kommend und bog an der Kreuzung nach rechts in die Saarbrücker Straße in Fahrtrichtung Richtung Kirkel ab. Hierbei striff der Lkw die dortige Fußgängerampel und beschädigt sie. Im Anschluss an das Unfallgeschehen entfernte sich der Fahrzeugführer unerkannt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

