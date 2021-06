Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Freitag, den 25.06.2021, ereignete sich im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Susannastraße in Bexbach. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer rangierte mit seinem Kraftfahrzeug (vermutlich einem Lkw) in den Einfahrtsbereich einer ortsansässigen Firma und stieß hierbei gegen den angrenzenden Zaun des Nachbaranwesens. Im Anschluss an das Unfallgeschehen entfernte sich der Fahrzeugführer unerkannt von der Unfallörtlichkeit. An dem Zaun entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell