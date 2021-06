Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am Freitag, den 25.06.2021, kam es in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 19:20 Uhr auf dem Bahnhofsplatz in Homburg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß beim Befahren der Straße gegen einen vor der dortigen Packstation aufgestellten Pfosten und überfuhr diesen. Der Verursacher verließ anschließend unerlaubt den Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell