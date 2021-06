Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Vermisstensache Leon Stopkin

66459 Kirkel (ots)

Seit dem 23.06.2021 um ca. 05.30 Uhr wird der 15-jährige Leon Stopkin aus Kirkel vermisst. Zuletzt wurde er am 22.06.2021 gegen 22.10 Uhr zu Hause in seinem Zimmer gesehen. Sein aktueller Aufenthaltsort ist nicht bekannt. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet oder dass ihm ein Leid zugestoßen ist.

Personenbeschreibung: schlank, wahrscheinlich Brillenträger, schwarz getönte, mittellange Haare, ca. 170 cm groß, ca. 55 kg schwer, europäischer Phänotypus.

Hinweise zu dem vermissten Jugendlichen bitte an die Polizeiinspektion Homburg (Tel.-Nr.: 06841 / 106-0, E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de) oder an jede andere Polizeidienststelle.

