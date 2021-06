Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Montag, 21.06.2021, kam es in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 14:15 Uhr in der Hochstraße in Bexbach zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich bei einem Wendevorgang gegen ein dort befindliches Eingangstor. Der Verursacher verließ anschließend unerlaubt den Unfallort. Bislang liegen keine Erkenntnisse zu dem Unfallflüchtigen und dessen Fahrzeug vor. An dem Eingangstor und einem Pfosten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1250 EUR.

Hinweise bitte an die Polizei Homburg (06841/1060).

