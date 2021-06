Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus 2 geparkten Pkw in Bexbach.

PI Homburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 18.06.2021, 18.00 Uhr bis Samstag, 19.06.2021, 11.18 Uhr, kam es in der Kleinottweilerstraße, in Bexbach, zu zwei Pkw-Aufbrüchen. Betrof-fen waren zwei Firmenfahrzeuge (weiße Mercedes Sprinter) mit Homburger Kreis-kennzeichen welche auf dem Firmengelände zum Parken abgestellt waren. Nachdem der Täter die Fahrzeugscheiben eingeschlagen hatte, durchsuchte er die Fahrzeuge nach Diebesgut. Hierbei entwendete er diverses Firmenwerkzeug. Der Gesamtschaden ist der Polizei bislang nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 1500 EUR geschätzt.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell