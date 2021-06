Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Handtaschendiebstahl aus Pkw

PI Homburg (ots)

Am 19.06.2021, gegen 11:10 Uhr, wurde auf dem Globus-Parkplatz einer Frau die Handtasche aus ihrem Pkw gestohlen. Die Handtasche lag beim Verladen der Einkäufe bei geöffneten Fenstern auf dem Beifahrersitz. Obwohl die Geschädigte am Kofferraum zu Gange war, konnte ihre Handtasche unbemerkt aus dem Fahrzeug gestohlen werden. Der Geschädigten fiel im Tatzeitraum in der Nähe ihres Fahrzeuges eine Frau etwa 30-35 Jahre alt, etwa 1,60 - 1,65 m groß mit indischem Erscheinungsbild auf, die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

In dem Zusammenhang weist die Polizei erneut daraufhin, Wertgegenstände immer zu beaufsichtigen und niemals offen in Fahrzeugen liegen zu lassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell