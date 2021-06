Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung durch Graffiti

PI Homburg (ots)

In der Zeit vom 21.05. bis zum 31.05.2021, wurde an einem Anwesen in Blieskastel, Von-der-Leyen-Straße, mit schwarzer Sprühfarbe das Tag "KBb3" aufgesprüht. Die gleiche Kombination wurde Tage zuvor an die Mauer des Treppenweges in Blieskastel, zum Kirchengelände der protestantischen Kirche, gesprüht. Sehr wahrscheinlich besteht ein Tatzusammenhang.

Hinweise an die PI Homburg, Tel.: 06841 / 1060.

