Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus in Homburg

Homburg-Beeden (ots)

Am Donnerstag, 17.06.2021, verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 09:45 Uhr und 10:30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße "Tonweg" in Homburg-Beeden. Die Bewohner waren zu dieser Zeit nicht zu Hause. Die Täter hebelten die Hauseingangstür auf und durchwühlten/durchsuchten danach in dem Haus zahlreiche Schränke und Schubladen. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Ermittlungen zu dem erlangten Diebesgut dauern an. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell