Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Imbissbude auf dem Christian-Weber-Platz in Homburg

Homburg (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 16.06.2021 (21:00 Uhr), bis Donnerstag, 17.06.2021 (09:30 Uhr), wurde die Zugangstür eines Imbisses auf dem Christian-Weber-Platz in Homburg aufgehebelt. Aus einer im Innern befindlichen Kasse wurde durch den oder die Täter Bargeld entwendet. Außerdem entstand Sachschaden an der Eingangstür des Imbisses. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell