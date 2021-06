Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruch in einen Imbiss in der Talstraße in Homburg

Homburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 16.06.2021 (21:45 Uhr), auf Donnerstag, 17.06.2021 (10:00 Uhr), versuchte ein bislang unbekannter Täter durch Hebeln an mehreren Fenstern Zutritt zu einem Imbiss in der Talstraße in Homburg zu erlangen. Das Aufhebeln der Fenster gelang zwar nicht, jedoch ging ein Glaselement zu Bruch. Hierauf entfernte sich der Täter unverrichteter Dinge vom Tatort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell