Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Frankenholz

Bexbach-Frankenholz (ots)

Zwischen Montag, 14.6.2021, und Mittwoch, 16.06.2021, wurde in der Höcherbergstraße in Frankenholz ein am Fahrbahnrand geparktes Auto stark beschädigt. Der geschädigte Pkw, ein schwarzer Mercedes Benz B-Klasse (St. Ingberter Kreiskennzeichen) war in Fahrtrichtung Höchen abgestellt. Die Spuren am Pkw lassen den Schluss zu, dass der Verursacher vermutlich ein Lkw oder gar ein landwirtschaftliches Gespann gewesen sein muss.

Hinweise bitte an die Polizei Homburg (06841/1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell