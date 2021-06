Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Homburg-Schwarzenbach - Zeugen gesucht

Homburg-Schwarzenbach (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht

Am Dienstag, 15.06.2021, kam es in der Ginsterstraße in Homburg-Schwarzenbach um ca. 16.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei kollidierte ein dunkler Pkw (besetzt mit zwei männlichen Personen) beim Einfahren in den fließenden Verkehr (von einem Grundstück aus) mit einem von rechts kommenden silbernen Mercedes A-Klasse mit Homburger Kreiskennzeichen.

Im Anschluss stieg der Beifahrer aus dem unfallverursachenden Pkw aus, um mit der Unfallgegnerin zu sprechen. Der Fahrer flüchtete dann jedoch in Richtung Einöder Straße. Kurz darauf entfernte sich auch der Beifahrer fußläufig in Richtung Einöder Straße.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem dunklen Pkw bzw. den Insassen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell