Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Vandalismus an öffentlicher Rastbank am Bliesweg Bliesmengen-Bolchen

Bliesmengen-Bolchen (ots)

Unbekannte Jugendliche zerstörten am 15.06.2021, gegen 17:50 Uhr, mutwillig den massiven Holztisch einer Rastgarnitur am Bliesweg in Bliesmengen-Bolchen. Die Täter wurden von Zeugen beobachtet, wie diese anschließend durch die Blies ans andere Ufer schwammen. Hier befindet sich bereits französisches Staatsgebiet.

Die Schadenshöhe beträgt mindestens 300 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Homburg, Tel. 06841/1060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell