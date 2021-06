Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Baumarkt-Parkplatz in Homburg

Homburg (ots)

Am 15.06.2021 wurde zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße "Am Forum" in Homburg ein VW Polo (HOM-Kreiskennzeichen) beschädigt. Im Tatzeitraum parkte ein bislang unbekanntes Fahrzeug neben dem VW Polo. Beim Ein- oder Aussteigen stieß der Fahrzeugführer dieses Fahrzeuges gegen die Beifahrertür des links neben ihm parkenden VW Polo. An dem Polo entstand leichter Sachschaden. An der Beifahrertür konnte eine rote Lackanhaftung gesichert werden, sodass es sich bei dem unfallversachenden Fahrzeug um ein rotes Fahrzeug handeln könnte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

