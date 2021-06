Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Enkler-Parkplatz

Homburg (ots)

Am 14.6.2021 wurde zwischen 15 und 17 Uhr ein blauer Skoda Octavia, der auf dem Enkler-Parkplatz in Homburg abgestellt war, beschädigt. Vermutlich touchierte ein bislang unbekannter Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken den Pkw Skoda am vorderen Kotflügel. Nach derzeitigen Ermittlungen könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen weißen Lieferwagen handeln.

Hinweise bitte an die PI Homburg unter der 06841 1060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell