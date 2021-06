Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Erfweiler-Ehlingen

Erfweiler-Ehlingen (ots)

Zwischen Freitag, 11.06.2021, 17:00 Uhr, und Montag, 14.06.2021, 08:00 Uhr, kam es auf der L 231 in Erfweiler-Ehlingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Passieren der L 231 in Richtung Rubenheim einen am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen Pkw Peugeot 308. Der Peugeot wurde am vorderen linken Kotflügel beschädigt (Schrammschaden). Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell