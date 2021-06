Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung durch Graffiti in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Bisher unbekannte Täter besprühten in der Zeit von Mittwoch, 19.05.2021, bis Freitag, 21.05.2021, in mehreren großflächigen Graffitis die Kirchenmauer am Treppenweg zum Kirchengelände der protestantischen Kirchengemeinde in Blieskastel, Kirchstraße. Es wurde ausschließlich das Symbol "KBb3" in silberner und schwarzer Farbe aufgebracht.

Hinweise an die Polizei in Homburg, Tel.: 06841 / 1060.

