Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten und einem schwer verletzten PKW-Führer.

PI Homburg (ots)

Am 14.06.2021, gegen 13:20 Uhr, kam es auf der L 237, von Ommersheim kommend in Fahrtrichtung Flughafen/Ensheim zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw, bei dem ein Fahrzeugführer getötet und ein weiterer Fahrzeugführer schwer verletzt wurde.

Bei dem Verkehrsunfall befuhr ein 33-Jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Hyundai die L 237, aus Richtung L 107 - Ommersheim kommend, in Fahrtrichtung L 108 / Flughafen Ensheim.

In Höhe km 0,37 kam der 33-Jährige, aus bislang ungeklärter Ursache, nach links über die Fahrbahnmitte auf die Gegenfahrbahn. Hierbei stieß er frontal mit dem NISSAN eines 68-Jährigen Pkw-Fahrers zusammen, welcher die L 237 in entgegengesetzter Fahrtrichtung, abschüssig, befuhr. Durch den Zusammenstoß der beiden Pkw wurde der 33-Jährige schwer verletzt. Der 68-Jährige Pkw-Führer wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Beide Pkw wurden im Frontbereich total beschädigt.

Die L 237 war für die Unfallaufnahme in der Zeit von 13:30 Uhr - 18:20 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell