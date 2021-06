Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf der L 119 zwischen Homburg und Kirkel/Limbach

L 119 zwischen Homburg und Kirkel-Limbach (ots)

Am Donnerstag, 10.06.2021, gegen 14:30 Uhr, kam es auf der L 119 zwischen Homburg und Limbach zu einem Auffahrunfall mit anschließender Unfallflucht. Aufgrund eines verkehrsbedingten Rückstaus vor der Einmündung nach Altstadt in Fahrtrichtung Limbach fuhr der bislang unbekannte Fahrer eines Leichtkraftrades (vermutlich 125er Motorrad) auf einen braunen Honda Element mit Homburger Kreiskennzeichen auf. An dem PKW entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der 63-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der Leichtkraftradfahrer (Marke, Typ, Kennzeichen unbekannt) trug einen hellen Integralhelm und einen fliederfarbenen Pullover; er entfernte sich direkt nach der Kollision unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Er machte auf der Straße einen "Wheelie" auf dem Hinterrad und fuhr in Richtung Homburg weg.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell