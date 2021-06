Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl eines neuwertigen Damen-Crossrennrades in Homburg

Homburg (ots)

In der Nacht vom 06.06. auf den 07.06.2021 entwendete ein bislang unbekannter Täter ein neuwertiges Damen-Crossrennrad, welches an einem Geländer vor einem Anwesen in der Saarbrücker Straße mit einem Schloss angekettet war. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein dunkelblaues sogenanntes Crossrennrad mit orangener Aufschrift der Marke "Triban".

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

