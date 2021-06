Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von Grillgut aus Wurstautomaten

Homburg (ots)

In der Nacht des 07.06.2021 kam es im Zeitraum von 02:00 Uhr bis 07:00 Uhr zu einem Diebstahl von Grillgut aus einem Wurstautomaten in der Talstraße in Homburg. Hierbei wurde die Glasscheibe des Automaten mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen und anschließend Grillwürstchen und Schwenkbraten in Wert von ca. 250 EUR entwendet. Im Automaten hinterließ der unbekannte Täter einen Zettel, worauf er sich für die Tat entschuldigte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell