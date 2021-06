Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Wurf von Feuerwerkskörpern aus fahrendem Pkw in Homburg

Homburg (ots)

Am Samstag, den 29.05.2021, gegen 11:30 Uhr wurden aus einem fahrenden Pkw kleine Feuerwerkskörper (Böller, Maße: 1 x 6 cm) in die Nähe von bislang unbekannten Fußgängern geworfen. Die Fußgänger befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg der Bexbacher Straße (Teilstrecke zwischen den Einmündungsbereichen Kaiserstraße / Richard-Wagner-Straße). Der Pkw wurde, von Homburg-Stadt kommend, in Richtung Bexbach geführt. Bislang liegen keinerlei Erkenntnisse über mögliche geschädigte/verletzte Personen vor.

Zeugen oder gar Geschädigte des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

