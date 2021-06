Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl in Drogeriemarkt in Homburg

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Homburg (ots)

Am 01.03.2021, um 11:04 Uhr, kam es in einem Drogeriemarkt in der Talstraße Homburg zu einem Diebstahl. Die unbekannte Täterin entwendete aus der Handtasche einer Kundin deren Geldbörse, ein Mobiltelefon sowie eine hochwertige Gleitsichtsonnenbrille. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2500 EUR. Nun liegt ein Gerichtsbeschluss zur Veröffentlichung der Bilder der Täterin vor.

Zeugen, welche Hinweise zur Identität der abgebildeten Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell