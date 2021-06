Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Dürerstraße in Homburg Erbach

Homburg (ots)

Am 31.05.2021 kam es zwischen 14:00 und 16:30 Uhr in der Dürerstraße in Erbach zu einem Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten grauen Seat Alhambra am Seitenspiegel der Fahrerseite. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit in Fahrtrichtung Berliner Straße.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell