Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Fahrzeug in Homburg-Schwarzenbach

Homburg OT Schwarzenbach (ots)

In der Nacht von Samstag, den 29.05.2021, ca. 20:30 Uhr auf Sonntag, den 30.05.2021, ca. 10:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Einöder Straße in 66424 Homburg OT Schwarzenbach zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Dacia Lodgy mit St. Ingberter Kreiskennzeichen. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand den Lack auf der Fahrer- und Beifahrerseite sowie am Kofferraumdeckel an dem Fahrzeug, wodurch ein Sachschaden im vierstelligen Bereich entstand.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

