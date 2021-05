Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Fahrzeug in Homburg

Homburg OT Erbach (ots)

Am 29.05.2021 kam es auf dem Parkplatzgelände unmittelbar vor der Jet-Tankstelle in der Robert-Bosch-Straße in Homburg OT Erbach in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 13:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Pkw der Marke Mini mit Homburger Kreiskennzeichen. Hierbei hat der bislang unbekannte Täter mit einem ebenfalls derzeit noch unbekannten Gegenstand gewaltsam auf die Fahrertür des betreffenden Pkw eingewirkt. Hierdurch entstand an diesem ein höherer Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

