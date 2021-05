Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von Winterreifen in Blieskastel

Blieskastel OT Webenheim (ots)

Am 28.05.21 kam es in der Zeit zwischen 14:40 Uhr und 14:50 Uhr zu einem Diebstahl von Winterreifen in der Bliestalstraße in Blieskastel OT Webenheim, Höhe Anwesen Nr. 28. Unbekannter Täter hat innerhalb weniger Minuten 4 Winterreifen, welche kurzzeitig unbeaufsichtigt an dem Wohnanwesen abgestellt waren, unberechtigt entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell