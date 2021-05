Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Im Zeitraum vom 21.05.2021, 20:00 Uhr, bis 25.05.2021, 14:15 Uhr, ereignete sich in der Lessingstraße in Bexbach ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim rückwärtigen Rangieren das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Bexbach. Im Anschluss an das Unfallgeschehen entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060).

