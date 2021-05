Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Pkw-Führer auf der L 101 zwischen Peppenkum und Blieskastel-Altheim.

Homburg/Blieskastel (ots)

Am 25.05.2021, gegen 12:20 Uhr, befuhr ein 58-Jähriger Pkw-Führer die L 101 aus Fahrtrichtung Peppenkum kommend in Fahrtrichtung Blieskastel-Altheim. In einer langgezogenen Linkskurve verlor der Pkw-Führer die Kontrolle über seinen Pkw Golf und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er mit der Beifahrerseite seitlich frontal mit einem entgegen kommenden niederländischen Lkw mit Sattelauflieger kollidierte und danach im Straßengraben zum Stehen kam.

Durch den Aufprall gegen den Lkw wurde der 58-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Der Pkw des 58-Jährigen wurde total zerstört, der Lkw war im Frontbereich ebenfalls erheblich beschädigt.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die L 101 bis gegen 19:30 Uhr voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell