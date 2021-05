Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung für die 12-jährige Melody B.

66424 Homburg (ots)

Die 12-jährige Melody B. konnte am 19.05.2021 gegen 23.00 Uhr nach umfangreichen Suchmaßnahmen und nach einem Hinweis eines Spaziergängers an einer Grillhütte am Rande von Bechhofen im angrenzenden Rheinland-Pfalz wohlauf angetroffen, in Gewahrsam genommen und an Erziehungsberechtigte überstellt werden.

