Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Mehrfamilienhaus in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Freitag, 14.05.2021, zwischen 14:00h und 15:00h, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Straße "Am Kirchberg" in Niederbexbach. Durch Zeugen wurden zur Tatzeit in der Nähe des Tatortes zwei junge Frauen beobachtet, welche in Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten. Die beiden Verdächtigen waren zu Fuß unterwegs und wurden folgendermaßen beschrieben: Ca. 15-20 Jahre alt, schlanke Statur, dunkelhaarig, südosteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit dunkler Oberbekleidung und Jeans.

Zeugen, welche die beiden Verdächtigen ebenfalls beobachten konnten oder Hinweise auf ein möglicherweise mitgeführtes Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, unter 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

