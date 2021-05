Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Lautzkirchen und Bierbach

Blieskastel (ots)

Am Freitag, 14.05.2021, gegen 13:50 Uhr, kam es auf der L 111 zwischen Blieskastel Lautzkirchen und Bierbach zu einem Alleinunfall, bei dem eine Fahrzeugführerin schwer verletzt wurde. Die 63-jährige befuhr mit ihrem Daihatsu die vorgenannte Straße aus Lautzkirchen kommend in Fahrtrichtung Bierbach. Auf gerader Strecke kam sie aus unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und der Pkw überschlug sich. Die Fahrzeugführerin wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Durch anwesende Zeugen, wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, erste Hilfe geleistet. Die betreffende Strecke war für die Zeit der Unfall- und Bergemaßnahmen voll gesperrt. An dem Daihatsu entstand Totalschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, unter 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell