Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Polizei sucht vermisste Jugendliche

Bild-Infos

Download

Homburg Saar / Kirkel (ots)

Am Freitag, den 14.05.2021, 15:00 Uhr, hat die 16-jährige Nermin WELFE ihre elterliche Wohnung in 66459 Kirkel-Limbach verlassen und ist seither nicht zurückgekehrt. Familie und Freunde haben keinen Kontakt zu ihr. Die Nermin ist 165cm groß und schlank. Sie trägt eine Jeanshose, einen schwarzen Pullover und eine Mütze. Bei Hinweisen über den Aufenthaltsort der Nermin wird um Mitteilung an die Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) oder jede andere Polizeidienststelle gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell