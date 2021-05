Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Mittwoch, 12.05.2021 in der Zeit zwischen 06:30 Uhr und 09:45 Uhr, kam es auf dem unbefestigten Parkplatz gegenüber des Blumengartens in der Niederbexbacher Str. in Bexbach zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte mit seinem Fahrzeug einen geparkten, schwarzen BMW X1 mit HOM-Kreiskennzeichen und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell