Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Mehrfamilienhaus in Bexbach

Bexbach (ots)

In der Nacht vom 08.05.2021 auf den 09.05.2021 brachen bislang unbekannte Täter in mehrere Wohnungen eines Mehrfamilienhauses der Bliestalstraße in Bexbach ein. Aus dem Anwesen wurde unter anderem ein bereits zugestelltes Paket eines Bekleidungsdiscounters entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200EUR.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell