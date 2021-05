Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Saar-Pfalz-Straße Homburg-Jägersburg

Homburg/Jägersburg (ots)

Am 05.05.2021, gegen 16:15 Uhr, ereignete sich in der Rathausstraße in Bexbach ein Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Autofahrerin beschädigte beim Vorbeifahren einen vor dem Anwesen Rathausstraße 44 geparkten SUV. Im Anschluss an das Unfallgeschehen entfernte sich die Verursacherin unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

