Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Fahrzeug in Homburg

Homburg (ots)

In der Nacht vom 06.05.2021, 22:30 Uhr, auf den 07.05.2021, 08:00 Uhr, wurde an einem weißen Mercedes Vito, welcher in Längsaufstellung zum Anwesen Kaiserstraße 11 A (Zugang über Karlstraße) in Homburg abgestellt war, die hintere linke Rückleuchte mit bislang unbekanntem Gegenstand eingeschlagen. An der Beleuchtungseinrichtung des Kurierfahrzeuges entstand hierdurch Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell