Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 6 in Homburg

Homburg (ots)

Am 07.05.2021, um 12:35 Uhr, kam es auf der BAB 6, Richtungsfahrbahn Saarbrücken, kurz hinter der Anschlussstelle Homburg zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 69-jährige Frau aus St. Wendel tödlich verletzt wurde. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte die Frau außerhalb ihres Fahrzeuges die Fahrbahn der BAB 6 betreten. In der Folge wurde sie von einem herannahenden Lkw eines 48-jährigen Kraftfahrers erfasst und verstarb aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen noch an der Unfallörtlichkeit.

Die Richtungsfahrbahn Saarbrücken war für den Zeitraum der Unfallaufnahme circa drei Stunden voll gesperrt.

Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache dauern derzeit noch an.

