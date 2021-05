Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht am Steinhübel Homburg

Homburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, dem 04.05.2021, 20:00 Uhr, bis 05.05.2021, 08:00 Uhr, kam es vor dem Anwesen Steinhübel 9 in Homburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen befährt ein bisher unbekannter Unfallverursacher, vermutlich mit einem Pkw mit gelber Lackierung, den unmittelbaren Bereich vor dem Anwesen, streift hierbei einen dort geparkten weißen Mercedes Sprinter mit RP-Kennzeichen und beschädigt diesen an der hinteren rechten Fahrzeugseite.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

