Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Homburg Erbach

Homburg (ots)

Am Dienstag, den 04.05.2021 kam es auf dem angrenzenden Parkplatz zum Friedhof in der Simonstraße in Homburg-Erbach, zwischen 15:00 Uhr und 15:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einer auf dem Parkplatz ab-gestellten schwarzen Mercedes Benz A-Klasse mit Homburger Kreiskennzeichen. Der Mercedes wurde hierdurch am Heck beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell