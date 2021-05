Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Homburg Jägersburg

Homburg (ots)

Am 05.05.2021, zwischen ca. 12:00 Uhr und 23:30 Uhr, kam es in Homburg Jägersburg an der Einmündung Brucknerstraße / Friedenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte mit dem im Einmündungsbereich befindlichen Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren!", wobei dieses erheblich beschädigt wurde. Das Zeichen musste aufgrund des defekten Mastes vorübergehend abmontiert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell