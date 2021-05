Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung durch Graffiti in Erfweiler- Ehlingen

Mandelbachtal OT Erfweiler-Ehlingen (ots)

In der Nacht vom 30.04.2021 auf den 01.05.2021 ("Hexennacht") kam es zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti in 66399 Mandelbachtal OT Erfweiler-Ehlingen.

Mit dunkelroter Farbe wurden mehrere Fahrzeuge, Zäune und Hauswände besprüht und beschädigt. In der Weiherstraße wurden an einem Baum und an einer Mauer Hakenkreuze aufgesprüht. Durch die Farbschmierereien entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell