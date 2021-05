Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Zerkratzte Fahrzeuge in der Bliestalstraße in Blieskastel Webenheim

Blieskastel OT Webeneheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 28.04, auf Donnerstag, 29.04.2021 wurden zwei Fahrzeuge in der Bliestalstraße in Blieskastel-Webenheim augenscheinlich mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und hierdurch stark beschädigt. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen roten Audi und einen silberfarbenen Opel, welche ortsmittig am rechten Fahrbahnrand geparkt waren (Fahrtrichtung Blieskastel nach Einöd).

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, unter Tel. 06841/1060, in Verbindung zu setzen

