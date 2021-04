Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg Bereich Uni-Klinik

Homburg (ots)

Am 27.04.2021, im Zeitraum zwischen 07:20 Uhr - 13:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Uni Homburg (HNO-Gebäude 6). Beschädigt wurde die Fahrerseite eines grauen PKW Marke Toyota mit HOM-Kreiskennzeichen, der auf dem o.g. Parkplatz parkte. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne den Geschädigten oder die Polizei über den Unfall in Kenntnis zu setzen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, unter Tel. 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell