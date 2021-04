Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Adenauerstraße in Mandelbachtal

Mandelbachtal (ots)

Am 26.04.2021, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr, ereignete sich in der Adenauerstraße in Mandelbachtal ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Vorbeifahren eine vor Anwesen 139 geparkte silberfarbene Mercedes B-Klasse. Im Anschluss an das Unfallgeschehen entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, unter Tel. 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

