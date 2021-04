Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Parkplatzunfall in Homburg

Homburg (ots)

Am Nachmittag des 26.04.2020 kommt es gegen 14:20 auf dem Parkplatzgelände eines Gartencenters "In den Rohrwiesen" in Homburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem weißen Nissan Quashqai mit PS-Kreiskennzeichen und einem schwarzen 3er BMW mit HOM-Kreiskennzeichen. Beide Unfallbeteiligten machen hierbei unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, unter Tel. 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

