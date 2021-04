Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg Beeden

Homburg (ots)

Am 21.04.2021, gegen 16:00 Uhr, beschädigte ein schwarzer Pkw mit vermutlich Homburger Kreiskennzeichen im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines unmittelbar vor Anwesen Blieskasteler Straße 79 in Homburg Beeden geparkten weißen VW Transporters. Im Anschluss an das Unfallgeschehen entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, unter Tel. 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

