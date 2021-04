Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Goldankaufgeschäft in Homburg

Homburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag den 19.04.2021 kam es gegen 02:50 Uhr zu einem Einbruch in ein Gold- An- und Verkaufsgeschäft in der Einkaufspassage des Saarpfalz-Centers in Homburg. Zwei unbekannte Täter warfen mit zwei Gullydeckeln die Schaufensterscheibe des Ladengeschäftes ein und erbeuteten durch Hindurchgreifen zahlreiche Schmuckstücke. Die Schadenshöhe konnte bislang noch nicht beziffert werden. Im Anschluss konnten die Täter unerkannt entkommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, unter Tel. 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

